У калининградских должников на дорогах арестовали три иномарки

Очередной совместный рейд судебных приставов и госавтоинспекторов принёс результат: на дорогах арестовали три автомобиля. Их владельцы задолжали кредитным организациям и другим взыскателям от 120 тысяч до 2,7 миллиона рублей.
У владельца минивэна «Opel Vivaro» 2006 года выпуска долг — 120 тысяч рублей. Собственник «Honda» 2008 года задолжал почти 500 тысяч. Самый крупный должник — калининградец на «Volkswagen Passat» 2018 года. В отношении него возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму 2,7 млн рублей, включая долг по исполнительскому сбору.
Все три машины арестовали и оставили на ответственное хранение владельцам. Должников предупредили: за попытку скрыть или передать имущество третьим лицам грозит уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ. На погашение задолженности даётся 10 дней. Если деньги не поступят, автомобили оценят и выставят на торги.
Начальник отдела исполнительного розыска и реализации имущества УФССП Елена Чистякова сообщила: только с начала года благодаря совместным рейдам и камерам системы «Безопасный город» выявили и арестовали 72 транспортных средства. Уже 30 владельцев погасили долги на сумму 18 млн рублей.
Рейды проводятся еженедельно, одновременно в нескольких районах Калининграда.