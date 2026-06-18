У калининградских должников на дорогах арестовали три иномарки

У владельца минивэна «Opel Vivaro» 2006 года выпуска долг — 120 тысяч рублей. Собственник «Honda» 2008 года задолжал почти 500 тысяч. Самый крупный должник — калининградец на «Volkswagen Passat» 2018 года. В отношении него возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму 2,7 млн рублей, включая долг по исполнительскому сбору.