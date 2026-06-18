Дожди и грозы накроют Волгоградскую область 19 июня

По области погода будет похожей, но с некоторыми особенностями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, ночью 5−10 м/с, днем 8−13 м/с, а при грозах возможны порывы до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 12−17 градусов, при прояснении возможно похолодание до 8 градусов. Днем будет достаточно тепло: от 26 до 31 градуса, хотя местами температура не поднимется выше 21−26 градусов.