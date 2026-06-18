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На берегу Финского залива в Ленобласти открыли глэмпинг «Сфера»

Мультифункциональная площадка подходит для разных форматов отдыха, творчества, проведения ретритов и мероприятий.

Глэмпинг «Сфера» открыли на берегу Финского залива в Сосновоборском городском округе Ленинградской области, сообщили в комитете по культуре и туризму региона. Финансирование на создание этого объекта было предоставлено по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

Территория глэмпинга включает живописный сосновый лес и песчаный пляж. Мультифункциональная площадка подходит для разных форматов отдыха, творчества, проведения ретритов и мероприятий. Появление таких объектов делает путешествия внутри нашей страны более разнообразными и доступными, подчеркнули в комитете по культуре и туризму Ленинградской области.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.