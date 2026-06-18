Нижегородская область вошла в лидеры ПФО по росту производства тепличных овощей

В первом квартале 2026 года тепличное овощеводство Нижегородской области продемонстрировало уверенный рост. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за три месяца в регионе произвели 2,9 тыс. тонн огурцов и 2 тыс. тонн томатов.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года производство огурцов в Нижегородской области увеличилось на 27,1%, а томатов — на 11,5%. По темпам роста регион вошел в число лидеров среди всех субъектов Приволжского федерального округа.
Успехи нижегородских производителей помогли ПФО в целом укрепить свои позиции. По итогам I квартала округ занял третье место в России по производству тепличных огурцов и второе место по томатам. Всего за первые три месяца в Поволжье было собрано 46,6 тыс. тонн огурцов и 15,2 тыс. тонн томатов.
Для сравнения, абсолютными лидерами в округе по объемам стали следующие регионы: по огурцам это Саратовская область (10,9 тыс. тонн) и Татарстан (10,6 тыс. тонн), а по томатам — Мордовия (5,2 тыс. тонн). Однако именно распределение производства между несколькими регионами делает позиции ПФО более устойчивыми.
Эксперты РСХБ дают позитивные прогнозы на весь текущий год. Ожидается, что в 2026 году производство огурцов в Поволжье может вырасти до 190 тыс. тонн, а томатов — до 110 тыс. тонн. В целом по стране в этом году планируют собрать 1,14 млн тонн огурцов и 1,12 млн тонн тепличных томатов.