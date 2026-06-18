Нижегородская область вошла в лидеры ПФО по росту производства тепличных овощей

Эксперты РСХБ дают позитивные прогнозы на весь текущий год. Ожидается, что в 2026 году производство огурцов в Поволжье может вырасти до 190 тыс. тонн, а томатов — до 110 тыс. тонн. В целом по стране в этом году планируют собрать 1,14 млн тонн огурцов и 1,12 млн тонн тепличных томатов.