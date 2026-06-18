Водители из Крыма едут за бензином в Краснодарский край

Крымские автомобилисты вынуждены ездить заправляться в Краснодарский край, формируя очереди на АЗС в Тамани. В самом Севастополе перед заправками выстраиваются километровые очереди, в которых люди проводят по несколько часов. Особенно остро дефицит ударил по таксистам: лимита в 20 литров хватает лишь на полдня работы, а высокая стоимость бензина при неизменных тарифах на поездки делает работу практически нерентабельной.