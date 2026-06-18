Водители из Крыма едут за бензином в Краснодарский край

В Крыму и Севастополе продолжается период топливного дефицита, начавшийся в мае 2026 года. После продаж бензина по талонам на полуострове возобновилась свободная реализация топлива, но с жесткими ограничениями — не более 20 литров в одни руки. Съемочная группа RTVI в специальном репортаже «Ноль над уровнем моря» выяснила, как справляются с ситуацией местные жители и туристы.
Крымские автомобилисты вынуждены ездить заправляться в Краснодарский край, формируя очереди на АЗС в Тамани. В самом Севастополе перед заправками выстраиваются километровые очереди, в которых люди проводят по несколько часов. Особенно остро дефицит ударил по таксистам: лимита в 20 литров хватает лишь на полдня работы, а высокая стоимость бензина при неизменных тарифах на поездки делает работу практически нерентабельной.
Несмотря на топливный кризис, туристы, приехавшие на полуостров к началу сезона, стараются сохранять позитив, пересаживаясь на такси с газовым оборудованием. Местные жители относятся к ситуации по-разному: кто-то готов переходить на пешие прогулки, отмечая, что сложности в текущей обстановке были ожидаемы.