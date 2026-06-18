«Город нашей юности»: Калининградский музтеатр анонсировал премьеру к юбилею области

Театр посвящает «Город нашей юности» памяти основателя Калининградского музыкального театра, заслуженного деятеля искусств России Валерия Лысенко и его друга и сподвижника, заслуженного деятеля искусств России Валерия Бухарина. «В основе спекталя лежит идея Валерия Васильевича Бухарина. Именно он вместе с Валерием Ивановичем Лысенко в середине 90-х дали жизнь “Городу нашей юности”. Новая редакция не претерпела особых изменений, однако они будут. При этом мы сохраняем всё, что было в спектакле изначально, кое-что доделывая», — отметили в музтеатре.