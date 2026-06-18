«Город нашей юности»: Калининградский музтеатр анонсировал премьеру к юбилею области

В пятницу, 3 июля, Калининградский музыкальный театр представит премьеру музыкально-драматического спектакля «Город нашей юности» (12+), поставленного к 80-летию области. Об этом сообщила пресс-служба театра.
«1946 год. На пепелище Кёнигсберга, ещё не остывшего после штурма, прибывают первые переселенцы. Со всех концов необъятного Советского Союза — врачи, учителя, слесари, вчерашние выпускники и фронтовики. У каждого за плечами война, потеря дома, гибель близких. И надежда на новую жизнь», — говорится в описании.
«Город нашей юности» составлен из историй, собранных из писем, воспоминаний, семейных архивов артистов музтеатра. «Это спектакль о первых переселенцах, о молодых ребятах, которые приезжали восстанавливать область. Они были первыми, и всё было первое — первый трамвай, первый театр, первый рожденный ребенок. Это спектакль про тех людей, благодаря которым наш край прекрасен», — отметил режиссер Евгений Макаревич.
Театр посвящает «Город нашей юности» памяти основателя Калининградского музыкального театра, заслуженного деятеля искусств России Валерия Лысенко и его друга и сподвижника, заслуженного деятеля искусств России Валерия Бухарина. «В основе спекталя лежит идея Валерия Васильевича Бухарина. Именно он вместе с Валерием Ивановичем Лысенко в середине 90-х дали жизнь “Городу нашей юности”. Новая редакция не претерпела особых изменений, однако они будут. При этом мы сохраняем всё, что было в спектакле изначально, кое-что доделывая», — отметили в музтеатре.