Александра Митрошина получила три года условно по делу о легализации доходов

Суд вынес приговор Александре Митрошиной по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, поставив точку в очередном громком деле против российских инфобизнесменов. Блогер отделалась условным сроком, однако ей придется передать крупную сумму в доход государства. Чем известна Митрошина, как она стала популярной и почему оказалась в центре судебного разбирательства — в материале «Газеты.Ru».