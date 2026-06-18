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В Балтийске установят дополнительные камеры «Безопасного города»

Власти планируют сделать муниципалитет одним из самых безопасных в регионе.

Дополнительные камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» установят в Балтийске. Об этом сообщает местная администрация. Власти планируют сделать муниципалитет одним из самых безопасных в регионе.

Где появятся камеры в будущем году:

— внутренняя территория домов в районе магазина «Парус» на ул. Садовой;

— автомобильная парковка на ул. Чехова у стадиона «Балтиец».

В этом году запланирован монтаж 9 камер в сквере Александры Серебровской, еще 20 камер появятся на «Поле чудес». Также — в сквере Культурно-молодежного центра, в парке Головко и на мемориальных комплексах в Приморске и Балтийске на ул. Красной Армии.