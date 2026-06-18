В Балтийске установят дополнительные камеры «Безопасного города»

Дополнительные камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» установят в Балтийске. Об этом сообщает местная администрация. Власти планируют сделать муниципалитет одним из самых безопасных в регионе.
Где появятся камеры в будущем году:
— внутренняя территория домов в районе магазина «Парус» на ул. Садовой;
— автомобильная парковка на ул. Чехова у стадиона «Балтиец».
В этом году запланирован монтаж 9 камер в сквере Александры Серебровской, еще 20 камер появятся на «Поле чудес». Также — в сквере Культурно-молодежного центра, в парке Головко и на мемориальных комплексах в Приморске и Балтийске на ул. Красной Армии.