Юрий Шалабаев высказался о подростке, ударившем по видеокамере в подземном переходе

Молодой человек, который нанес удар по камере видеозаписи в подземном переходе на Московском вокзале, попал в телеграм-канал к мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву. Градоначальник опубликовал видео с поступком юного вандала и прокомментировал его действия.
«Записи с некоторых городских камер видеонаблюдения нет-нет да и пополнят “коллекцию” дурости, которую можно описать хорошо известной поговоркой: “Сила есть, ума не надо”, — написал в своем блоге Юрий Шалабаев.
Мэр отметил, что поступок «вальяжного молодого человека с сигаретой в зубах» не стал для камеры фатальным: она продолжила работать и увековечила своего «обидчика» для истории. Представители канавинской администрации уже обратились в полицию — благодаря записи стражам порядка будет проще отыскать вандала.
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