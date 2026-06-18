Юрий Шалабаев высказался о подростке, ударившем по видеокамере в подземном переходе

Мэр отметил, что поступок «вальяжного молодого человека с сигаретой в зубах» не стал для камеры фатальным: она продолжила работать и увековечила своего «обидчика» для истории. Представители канавинской администрации уже обратились в полицию — благодаря записи стражам порядка будет проще отыскать вандала.