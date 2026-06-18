На Дону суд рассмотрит иск о возмещении вреда кургану на 2,7 млн рублей

По данным портала rusprofile, ООО «Т-Транс» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в конце 2020 года и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. В 2025 году выручка составила 10,1 млрд руб., что на 46,6% ниже показателя 2024 года (18,9 млрд руб.). При этом чистая прибыль сократилась еще более значительно — на 91,3%, с 1,15 млрд до 99,9 млн руб. Юридическая активность ООО «Т-Транс» весьма заметна. В арбитражных судах компания участвует в 95 делах на общую сумму около 1,75 млрд руб.