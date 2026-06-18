Археологи: в районе бывшего Форштадта ведут земляные работы без предварительных изысканий

Отметим, что ранее калининградские археологи уже обращали внимание на отсутствие археологических изысканий на соседнем участке на ул. Портовой, где ведется строительство жилого дома «Кант сити». Ранее специалисты заявляли, что территория исторического центра Кёнигсберга застраивается без предварительных исследований, что может приводить к утрате объектов археологического наследия.