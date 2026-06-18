Археологи: в районе бывшего Форштадта ведут земляные работы без предварительных изысканий

Археологи просят проверить законность строительных земляных работ на ул. Портовой в Калининграде. По мнению специалистов, работы ведутся на территории исторического района Форштадт без предварительного археологического обследования. Соответствующее обращение на имя руководителя Службы ОКН Евгения Маслова имеется в распоряжении редакции.
Речь идет об участке к западу от дома № 6 по ул. Портовой. Как отмечается в письме, на территории работали экскаваторы, а глубина котлована местами превышает два метра.
По данным археологов, хозяйственное освоение этой территории началось с XIV B. Первоначально, это были Ластадии Кнайпхофа, где располагались краны для загрузки и разгрузки судов, городские весы, судоверфи, склады и другие объекты.
«В бортах котлована видны фрагменты кирпичных стен и валунного фундамента на деревянном плоту. Вероятнее всего, это остатки складских помещений — шпайхеров. Предварительная датировка остатков здания XVI-XVII вв», — говорится в обращении.
Авторы письма отмечают, что участок «не входит в границы выявленных OAH, но это не является синонимом отсутствия ОАН». Как утверждают археологи, ранее на данной территории исследования не проводились, а расположенные поблизости объекты археологического наследия и архивные материалы позволяют предполагать наличие культурного слоя.
В связи с этим специалисты просят Службу ОКН остановить работы, зафиксировать возможные повреждения культурного слоя и обязать застройщика провести археологические исследования.
Отметим, что ранее калининградские археологи уже обращали внимание на отсутствие археологических изысканий на соседнем участке на ул. Портовой, где ведется строительство жилого дома «Кант сити». Ранее специалисты заявляли, что территория исторического центра Кёнигсберга застраивается без предварительных исследований, что может приводить к утрате объектов археологического наследия.
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