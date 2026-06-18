В деревне Султаева Челябинской области прошел Сабантуй

Также для участников организовали соревнования по национальной борьбе «куреш» и по гиревому спорту, армрестлинг. Кроме того, для детей подготовили народные игры и развлекательные конкурсы, среди которых были бег с коромыслом, гонки на садовых тачках, бег в мешках, игра «разбей горшок» и другие забавы. Отмечается, что одним из блоков праздника стал конкурс на самую длинную косу. Его победительницей стала Зарина Кучукова из Султаева.