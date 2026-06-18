В деревне Султаева Челябинской области прошел Сабантуй

Народный праздник Сабантуй прошел в деревне Султаева Сосновского муниципального района Челябинской области, сообщили в районной администрации. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Праздничная программа объединила творческие выступления, спортивные состязания и народные развлечения. На сцене выступили артисты из Сосновского, Аргаяшского, Кунашакского округов и Челябинска.
Также для участников организовали соревнования по национальной борьбе «куреш» и по гиревому спорту, армрестлинг. Кроме того, для детей подготовили народные игры и развлекательные конкурсы, среди которых были бег с коромыслом, гонки на садовых тачках, бег в мешках, игра «разбей горшок» и другие забавы. Отмечается, что одним из блоков праздника стал конкурс на самую длинную косу. Его победительницей стала Зарина Кучукова из Султаева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.