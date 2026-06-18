Экспертиза одобрила проект сноса детского противотуберкулезного санатория в Светлогорске

Проект сноса детского противотуберкулезного санатория в Светлогорске (ул. Пионерская, д.1) получил положительное заключение экспертизы. Документы, судя по Единому госреестру заключений, подготовила кемеровская компания «Проект Оптима».
Ранее сообщалось, что руководство санатория искало подрядчика для демонтажа корпуса санатория довоенной постройки за 870 867 рублей. Финансирование было рассчитано на 2026 год.
В сентябре 2025 года Светлогорская межрайонная прокуратура провела проверку в ГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области» в Светлогорске.
В ходе проверки был проведен осмотр территории учреждения, административного здания, процедурных кабинетов, а также зон отдыха для детей, спальных помещений и столовой. В результате ревизоры выявили нарушения санитарных норм, а также правил противопожарного режима.
Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-служба прокуратуры, в их числе отсутствие маркировки продуктов, подтекающий потолок в спальном корпусе, дефекты покрытия пола и др., а также ненадлежащее обустройство эвакуационных выходов. Как подчеркнули в ведомстве, данные нарушения не требуют приостановки деятельности санатория и могут быть устранены в процессе работы. Тем не менее руководителю учреждения было вынесено представление.