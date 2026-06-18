Экспертиза одобрила проект сноса детского противотуберкулезного санатория в Светлогорске

Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-служба прокуратуры, в их числе отсутствие маркировки продуктов, подтекающий потолок в спальном корпусе, дефекты покрытия пола и др., а также ненадлежащее обустройство эвакуационных выходов. Как подчеркнули в ведомстве, данные нарушения не требуют приостановки деятельности санатория и могут быть устранены в процессе работы. Тем не менее руководителю учреждения было вынесено представление.