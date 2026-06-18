Суд в Волгоградской области простил дочери бойца СВО долг банку

Камышинский городской суд Волгоградской области отказал банку во взыскании кредитного долга с дочери погибшего участника СВО. Суд установил: обязательство по кредитной карте прекращено в связи с гибелью военнослужащего на задачах специальной военной операции.
1 июля 2022 года военнослужащий Андрей Т. заключил с банком договор на кредитную карту с лимитом 300 тысяч рублей. 13 февраля 2024 года его направили на территории Украины, ДНР и ЛНР для выполнения задач СВО, где 29 ноября 2024 года он погиб. К моменту подачи иска долг перед банком составлял 113 235 рублей.
Единственной наследницей погибшего стала его дочь, получившая свидетельство о праве на наследство по закону. Суд применил положения Федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ и признал кредитное обязательство прекращенным в связи с гибелью заемщика при выполнении задач СВО.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.
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