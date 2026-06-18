Суд в Волгоградской области простил дочери бойца СВО долг банку

1 июля 2022 года военнослужащий Андрей Т. заключил с банком договор на кредитную карту с лимитом 300 тысяч рублей. 13 февраля 2024 года его направили на территории Украины, ДНР и ЛНР для выполнения задач СВО, где 29 ноября 2024 года он погиб. К моменту подачи иска долг перед банком составлял 113 235 рублей.