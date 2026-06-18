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Суд в Волгоградской области простил дочери бойца СВО долг банку

Камышинский суд отказал банку во взыскании долга у дочери героя СВО.

Камышинский городской суд Волгоградской области отказал банку во взыскании кредитного долга с дочери погибшего участника СВО. Суд установил: обязательство по кредитной карте прекращено в связи с гибелью военнослужащего на задачах специальной военной операции.

1 июля 2022 года военнослужащий Андрей Т. заключил с банком договор на кредитную карту с лимитом 300 тысяч рублей. 13 февраля 2024 года его направили на территории Украины, ДНР и ЛНР для выполнения задач СВО, где 29 ноября 2024 года он погиб. К моменту подачи иска долг перед банком составлял 113 235 рублей.

Единственной наследницей погибшего стала его дочь, получившая свидетельство о праве на наследство по закону. Суд применил положения Федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ и признал кредитное обязательство прекращенным в связи с гибелью заемщика при выполнении задач СВО.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Ранее сообщалось, что опечатано кафе в Камышине, в котором произошло массовое отравление.