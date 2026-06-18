Калининградец нашёл объявления о заездах по морским пляжам и получил неожиданный ответ от ГИБДД

Обращение было направлено в Госавтоинспекцию. В ответе ведомства за подписью замначальника регионального управления ГИБДД Сергея Ахремцева говорится, что контроль за соблюдением режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос больше не относится к компетенции органов внутренних дел. По его словам, после вступления в силу изменений в КоАП такие дела рассматривают органы экологического надзора, в том числе Росприроднадзор.