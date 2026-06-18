На грудь поднимаются за минуту: клещи в прибрежных районах Калининградской области агрессивнее обычного — эколог

«Обычно им требуется от трёх до семи минут, иногда более, — прокомментировал эксперт. — Часто встречаю рекомендации осматривать себя и спутников каждые 15−20 минут — на мой взгляд, это неправильно. Осматривать себя и других нужно каждые 1−3 минуты!».