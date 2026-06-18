Нижегородские студенты смогут заключить контакт на службу в войсках беспилотных систем

У нижегородских студентов появилась возможность подписания контракта о прохождении военной службы в войсках беспилотных систем (БпС). Кроме того, они смогут получить дополнительное образование при заключении такого контракта. Соответствующее решение было принято по результатам совещания о комплектовании Вооружённых Сил РФ с представителями вузов в Нижегородской области. Протокол совещания имеется в распоряжении редакции ИА «Время Н».
Для заключивших такой контракт студентов будет организовано соответствующее дистанционное обучение.
После получения диплома военнообязанные молодые люди получат повестки. При этом взамен прохождения срочной военной службы они смогут заключить контракт о службе в войсках БпС.
Напомним, особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является гарантия службы не на передовой.
Для военнослужащих, принимающих участие в СВО, предусмотрена единовременная выплата, ежемесячной денежное довольствие, а также дополнительные выплаты за боевые заслуги.
Подробную информацию можно получить по телефону 8−800−10−17−017.