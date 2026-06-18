Нижегородские студенты смогут заключить контакт на службу в войсках беспилотных систем

У нижегородских студентов появилась возможность подписания контракта о прохождении военной службы в войсках беспилотных систем (БпС). Кроме того, они смогут получить дополнительное образование при заключении такого контракта. Соответствующее решение было принято по результатам совещания о комплектовании Вооружённых Сил РФ с представителями вузов в Нижегородской области. Протокол совещания имеется в распоряжении редакции ИА «Время Н».