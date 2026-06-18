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Калининград назвали самым привлекательным городом в России для переезда

В топ-5 также вошли Ярославль, Сочи, Новороссийск и Владимир.

Калининград назвали самым привлекательным городом в России для переезда. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперты провели социологический опрос. Участникам предлагали ответить на вопросы о выборе города для будущего переезда и о планах по приобретению недвижимости в других регионах России.

Калининград получил 90 баллов и занял первое место в рейтинге. В топ-5 также вошли Ярославль, Сочи, Новороссийск и Владимир.

Ранее эксперты назвали Калининград самым неудачным городом в России для вложений в недвижимость. Среднегодовая реальная прибыль от инвестиций за три года с учётом сдачи жилья в аренду составляет −2,9%. Калининград занял последнее место в рейтинге.

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