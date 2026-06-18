Красноярский адвокат пытался притвориться своим братом с помощью паспорта

В Дивногорске адвокат предстанет перед судом за использование чужого паспорта, чтобы избежать наказания. Об этом сообщили в прокуратуре.
Осенью 2025 года красноярский адвокат был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишён прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования. Однако юрист решил обойти наказание. Он пришёл в миграционное подразделение в Дивногорске, предъявил просроченный паспорт брата и получил новый документ на его имя со своей фотографией.
С ноября 2025 по январь 2026 года мужчина под видом брата посещал судебные заседания по собственному делу. Однако во время одного из заседаний правоохранители усомнились в его личности, проверка подтвердила подмену. Теперь адвокату грозит уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельного паспорта), которое рассмотрит Дивногорский городской суд.
Ранее сообщалось о том, что красноярская студентка отдала деньги, украшения и золото мошенникам.