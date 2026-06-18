Красноярский адвокат пытался притвориться своим братом с помощью паспорта

Осенью 2025 года красноярский адвокат был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишён прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования. Однако юрист решил обойти наказание. Он пришёл в миграционное подразделение в Дивногорске, предъявил просроченный паспорт брата и получил новый документ на его имя со своей фотографией.