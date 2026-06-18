Ростовский ипподром признали объектом культурного наследия

Ипподром в Ростове‑на‑Дону официально признан выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
По итогам заседания рабочей группы областной комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) принял соответствующее решение. В настоящее время комитет ведёт подготовку необходимой документации.
Андрей Фатеев отметил историческую значимость объекта: до революции ипподром был важным центром общественной жизни Ростова‑на‑Дону. В частности, именно здесь в 1907 году состоялся первый футбольный матч в городе. Помимо исторической ценности, территория обладает архитектурной и ландшафтной значимостью и представляет собой полноценную достопримечательность региона.