Ростовский ипподром признали объектом культурного наследия

Андрей Фатеев отметил историческую значимость объекта: до революции ипподром был важным центром общественной жизни Ростова‑на‑Дону. В частности, именно здесь в 1907 году состоялся первый футбольный матч в городе. Помимо исторической ценности, территория обладает архитектурной и ландшафтной значимостью и представляет собой полноценную достопримечательность региона.