В Свердловской области снизился объем незаконных рубок леса

Объем незаконных рубок леса в Свердловской области с начала 2026 года снизился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Сохранение лесного фонда — одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие».
Добиться снижения объема незаконных рубок удалось благодаря постоянному мониторингу ситуации в зеленых зонах. Для этого специалисты активно используют беспилотные летательные аппараты и данные космического наблюдения.
«Сокращение объема незаконных рубок — это результат системной межведомственной работы. Мы активно проводим совместные рейды со специалистами органов внутренних дел. Космический мониторинг позволяет отслеживать деятельность лесных арендаторов, а в совокупности с применением беспилотников дает нам возможность фиксировать нарушения даже в удаленных точках», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.