В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение на 18 июня

Во время сильного дождя и ливня рекомендуется отказаться от поездок и прогулок. Если непогода застала на улице, необходимо как можно скорее укрыться в здании, закрыть окна и отключить электроприборы. Не стоит искать защиту от дождя под высокими деревьями. Спасатели призывают жителей региона сохранять бдительность и соблюдать осторожность.