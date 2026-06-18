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В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение на 18 июня

Местами пройдут очень сильные дожди и ливни, возможен крупный град.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Пермского края предупредили об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, в течение ближайших 1−3 часов и до конца суток 18 июня в отдельных районах региона ожидаются опасные метеоявления.

Местами пройдут очень сильные дожди и ливни, возможен крупный град. Также прогнозируются шквалистые порывы ветра скоростью до 20−25 метров в секунду.

Из-за неблагоприятной погоды не исключены перебои в работе коммунальных систем, затруднение движения транспорта и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует соблюдать меры предосторожности. Не следует находиться рядом с линиями электропередачи. При отключении электричества необходимо обесточить бытовые приборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Автомобилистам советуют выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию до других транспортных средств и избегать резких манёвров. При движении важно учитывать состояние дорожного покрытия.

Во время сильного дождя и ливня рекомендуется отказаться от поездок и прогулок. Если непогода застала на улице, необходимо как можно скорее укрыться в здании, закрыть окна и отключить электроприборы. Не стоит искать защиту от дождя под высокими деревьями. Спасатели призывают жителей региона сохранять бдительность и соблюдать осторожность.

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