Воробьев: число пострадавших из-за ударов ВСУ в Подмосковье выросло до 17

Москва и Подмосковье ночью и утром 18 июня подверглись самой масштабной атаке беспилотников за последние два года. Силы противовоздушной обороны за утро сбили 194 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколько беспилотников достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. Также произошел пожар на крупном рынке «Садовод». По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе в результате атаки пострадали 17 человек, включая двоих детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».