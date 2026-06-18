14-сантиметровый сук едва не убил девочку, упавшую с крыши

Что касается юной пациентки, чью шею насквозь пронзила 14-сантиметровая ветка, то её передали в руки дежурных хирургов областной детской клинической больницы Антона Штарева и Алексея Романеева. После СКТ-исследования врачи выдохнули: оказалось, что крупные сосуды и нервы шеи не задеты, они находились буквально в нескольких миллиметрах от ветки. Чудо спасло ребёнка от повреждений щитовидной железы, трахеи и пищевода, ранение любого из которых могло привести к тяжёлым последствиям.