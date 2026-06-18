14-сантиметровый сук едва не убил девочку, упавшую с крыши

Детские шалости могли обернуться страшной трагедией: в Ростове 14-сантиметровая ветка насквозь пронзила шею школьницы, упавшей с крыши гаража. Девочка была в сознании, дышала сама, держалась из последних сил. Но любое неосторожное движение могло спровоцировать сильное кровотечение и задеть жизненно важные сосуды.
К счастью, аккуратная, почти ювелирная, работа хирургов помогла спасти ребёнка. Rostov.aif.ru выяснил, как это было, а ещё — как оказать первую помощь человеку, оказавшемуся в подобной ситуации.
Не трогать и не паниковать.
Увы, от непредвиденных обстоятельств не застрахован никто: травма, подобная той, что случилась у ростовской школьницы, может настигнуть в неожиданный момент. Как действовать в такой ситуации оказавшимся рядом? Как грамотно оказать первую помощь и, самое главное, не усугубить состояние пострадавшего непрофессиональными действиями?
«Ни в коем случае нельзя самостоятельно доставать инородные тела. Будь то ножевое ранение или случайное проникновение любого предмета, может легко открыться сильное кровотечение, поэтому лучше просто зафиксировать объект, не трогать его до приезда врачей и максимально успокоить пострадавшего», — поясняет rostov.aif.ru фельдшер скорой помощи Максим Маценко.
По словам медика, если пострадавший дышит, находится в сознании и нет обильного наружного кровотечения, можно спокойно, не торопясь, дожидаться бригады. На этапе скорой помощи важно быстро обеспечить венозный доступ, ввести обезболивающее и оказать эмоциональную поддержку.
«Не стоит давать воду пациенту, впереди экстренная операция, и жидкость в желудке может усугубить состояние при введении наркоза», — обратил внимание фельдшер.
Он также подчёркивает, что в таких ситуациях главное для окружающих — не поддаваться панике и контролировать действия пострадавшего.
«Человек может захотеть достать предмет из себя просто от страха или сильной боли, задача свидетелей — успокоить, чётко объяснить, что помощь уже в пути, и ни в коем случае не позволять делать резких движений», — добавляет Максим Маценко.
Что касается юной пациентки, чью шею насквозь пронзила 14-сантиметровая ветка, то её передали в руки дежурных хирургов областной детской клинической больницы Антона Штарева и Алексея Романеева. После СКТ-исследования врачи выдохнули: оказалось, что крупные сосуды и нервы шеи не задеты, они находились буквально в нескольких миллиметрах от ветки. Чудо спасло ребёнка от повреждений щитовидной железы, трахеи и пищевода, ранение любого из которых могло привести к тяжёлым последствиям.
«Самое страшное для хирурга — брать на операцию ребёнка, до конца не понимая, какую анатомическую картину увидишь внутри, критичным было и расположение инородного тела: филигранно удалить его, не задев предлежащие органы, это задача не из простых», — признаётся хирург Антон Штарев.
Операция прошла под контролем опытной бригады, анестезиологом выступил Вячеслав Васильев. Ветку извлекли без повреждения жизненно важных структур, ушили незначительное ранение поднижнечелюстной слюнной железы. Благодаря раннему вмешательству мягкие ткани не успели воспалиться, заживление пошло без осложнений. Дренажи удалили на восьмые сутки, послеоперационный период протекал стабильно.
«Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, удалили инородное тело, ветку удалось извлечь без повреждения интимно предлежащих внутренних органов, благодаря раннему обращению заживление пошло быстро и предсказуемо», — рассказывает хирург Антон Штарев.
Второй день рождения.
«Всё закончилось хорошо, девочке повезло не раз: ветка щадяще пронзила шею, ребёнка быстро доставили в клинику, быстро прооперировали, доктора ювелирно выполнили операцию, по праву можно считать это вторым днём рождения пациентки», — отметили в пресс-службе ОДКБ.
Сейчас школьница проходит полный курс реабилитации: ей назначены физиолечение, а также консервативная терапия, направленная на минимизацию образования послеоперационного рубца. Впереди — возвращение к активной жизни, школьным занятиям и привычным прогулкам.
«Дорогие родители, летом у детей много свободного времени, и часто они предоставлены сами себе, будьте внимательны к детям, учите их здоровой осторожности, чтобы избежать подобных травм на стройках, гаражах и заброшенных территориях», — напоминают врачи-хирурги.