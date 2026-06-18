«Я тебя никогда не забуду»: в Светлогорске покажут рок-оперу «Юнона» и «Авось»

Премьера рок-оперы состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. Почти четыре десятилетия история любви графа Николая Резанова и юной Кончиты неизменно собирает полные залы и остаётся одной из самых узнаваемых постановок отечественной сцены.