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В Калининграде выросло число отменённых авиарейсов в Москву и обратно

В Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде днём в четверг, 18 июня, выросло число отменённых авиарейсов в Москву и обратно. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.

Не вылетят в столицу уже 10 рейсов. Аналогичное число бортов не дождутся уже в Калининграде. Задержки коснулись 30 рейсов: 16 — на прилёт (Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург), 14 — на вылет (Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург). Отставание от расписания достигает нескольких часов.

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Расписание корректируют авиакомпании, ситуацию контролируют Минтранс и Росавиация.

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