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Лантратова будет следить за оказанием помощи пострадавшим от атак на Москву

Лантратова проследит, чтобы пострадавшие от атак на Москву получили поддержку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что будет следить за тем, чтобы всем пострадавшим от атак ВСУ на Москву и Подмосковье была оказана необходимая поддержка.

Она подчеркнула, что Москва и Подмосковье в четверг пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. В результате чего, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Среди них — двое детей.

«Такие атаки нужно называть прямо. Это военные преступления. Сейчас главное — помощь пострадавшим. Медицинская, психологическая, социальная. Люди не должны оставаться один на один с последствиями атаки. Будем следить, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая поддержка», — сказала Лантратова.

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