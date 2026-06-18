Лантратова будет следить за оказанием помощи пострадавшим от атак на Москву

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что будет следить за тем, чтобы всем пострадавшим от атак ВСУ на Москву и Подмосковье была оказана необходимая поддержка.
Она подчеркнула, что Москва и Подмосковье в четверг пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. В результате чего, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Среди них — двое детей.
«Такие атаки нужно называть прямо. Это военные преступления. Сейчас главное — помощь пострадавшим. Медицинская, психологическая, социальная. Люди не должны оставаться один на один с последствиями атаки. Будем следить, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая поддержка», — сказала Лантратова.