Лозный след. Селекционер Потапенко вывел устойчивый к морозам виноград

Однажды селекционеру Александру Потапенко, долгие годы проработавшему во Всероссийском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия (ВНИИВиВ) Новочеркасска, пришло письмо от известного на весь мир археолога Тура Хейердала. Он писал, что саженцы сортов винограда «Тур Хейердал» и «Кон-Тики», выведенные советским учёным, дают первые свежие и здоровые листья в его доме в Италии. «Будет интересно проследить, как они примут местный климат и какое из них получится вино», — отметил норвежец.
Эту и другие истории рассказал в исследованиях об Александре Потапенко социолог, исследователь вина и винной культуры России, сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Данила Иванов. Чем прославился селекционер, подаривший миру зимостойкий русский виноград, узнал rostov.aif.ru.
«Амурская лиана».
Место действия — Новочеркасск 1950−1970-х годов. В это время сюда, чтобы отведать местного вина, иногда приезжал исследователь Тур Хейердал вместе с коллегами по экспедициям «Ра» и «Кон-Тики». Наведывались и известные советские космонавты Георгий Гречко и Борис Волынов. Местом их притяжения стал научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия. И вот почему.
Во всём мире считали, что для виноделия пригоден лишь один культурный вид виноградной лозы — Vitis vinifera. Именно от него происходят все известные сорта: шардоне, каберне совиньон, рислинг, пино нуар и многие другие.
Но человеку свойственно искать новые варианты, и вот этот поиск привлёк внимание к амурскому винограду. Впервые о нём ещё в середине XIX века рассказал Франц Рупрехт, исследовавший флору Дальнего Востока. А в начале 1940-х годов в амурской тайге обнаружили лозу вида Vitis amurensis, которая, по мнению экспертов, пережив ледниковый период, приобрела важное качество — устойчивость к 40-градусным морозам. Кроме того, «амурская лиана» не боялась грибковых заболеваний, выработав иммунитет в ходе долгой эволюции. Будучи обоеполой, эта лоза давала надежду превратить северные территории в винодельческие регионы и сделать Россию страной вина с собственным видом винограда.
Для её изучения в тайгу отправилась экспедиция этнографа Генриха Анохина. В 1947 году привезённую лозу детально исследовали в Институте виноградарства и виноделия в Новочеркасске. Но радоваться было рано: оказалось, что обнаруженная лоза была случайно занесённой в тайгу американской разновидностью, обладающей аналогичной морозостойкостью и устойчивостью к заболеваниям.
В экспедициях и лабораторных исследованиях, проводившихся в стране с конца 1930-х до середины 1940-х годов, участвовал молодой Александр Потапенко. Ещё в 1934 году журнал «Юный натуралист» опубликовал статью о 12-летнем Саше, создавшем свой первый гибрид путём скрещивания амурской лозы и сорта «Маленгр». В том же году его отец, опытный виноградарь Иван Потапенко, вместе с семьёй приехал из Ставропольского края в Тамбовскую область, чтобы работать с основоположником научной селекции плодовых культур Иваном Мичуриным.
«Ещё в детстве на отцовском винограднике в Ставрополье было множество сортов, я научился безошибочно каждый из них “узнавать в лицо”. У людей бывают схожие физиономии, но одинаковых — никогда! Так и у сортов. У каждого разные листья по размеру, форме, конфигурации разрезов и их количеству, особенностям поверхности лицевой и противоположной, числу оттенков, расстоянию междоузлий, строению усиков. А ведь ещё и гроздья десятка с лишним форм всевозможной окраски от чёрной до белой, не говорю уж о богатейшей гамме вкусовых качеств», — вспоминал Александр Иванович.
Исследования на фронте.
Спустя время молодой селекционер выяснил, что амурский виноград всё-таки ошибочно ранее приняли за американский гибрид. Он стал единственным, кто продолжил исследования этой лозы после того, как работы были свёрнуты по всей стране.
Александр прошёл Великую Отечественную войну, служил сапёром. Даже в военные годы он не прекращал работу над новыми сортами, ведя активную переписку с братом Яковом.
Позже Александр Иванович продолжил разработки амурского винограда в новочеркасском институте, директором которого стал его старший брат. Яков выступал официальным лицом исследований, участвуя в создании первых гибридов вместе с Иваном Потапенко и Еленой Захаровой. В результате Александр Потапенко вместе с супругой Людмилой Павловной стали «интеллектуальным центром» изучения амурской лозы, обретя сторонников и в других институтах страны.
В итоге было доказано, что амурский виноград — полностью самостоятельный вид, способный «подарить миру русский зимостойкий виноград».
«Потапенки», как их назвал географ Генрих Анохин, не просто создали гибриды, но окультурили дикий вид и добились с помощью селекции увеличения ягоды до диаметра 20 мм из первоначальных 14 мм, а также выхода сока более 80% (изначально было не более 50%). Это стало настоящим прорывом в селекции амурской лозы, который давал импульс для дальнейшей гибридизации и создания новых сортов.
Работа всегда занимала особое место в жизни Александра Потапенко. Он лично создавал уникальные этикетки для многих вин, выпускаемых новочеркасским институтом. Александр также разработал логотип научного учреждения и стал одним из инициаторов создания музея истории виноградарства и виноделия при нём.
Кстати, Потапенко известен и как художник, чьи работы выставлялись в Волгоградском музее изобразительных искусств, и как историк вино градарства, чьи очерки высоко оценивал его близкий друг Лев Гумилёв.
После смерти брата Якова в 1975 году Александр Иванович ушёл из института. Он переехал работать сначала в Оренбург, а затем в Волгоградскую область, где продолжил заниматься селекцией чистого амурского винограда и выведением новых гибридных сортов. В результате этой работы селекционер вывел не менее восьми внутривидовых сортов Vitis amurensis: «Амурский Потапенко-1», «Амурский Потапенко-2» и далее до «Амурского Потапенко-7», а также «Амурский Потапенко-Триумф» и другие…
28 августа 2010 года Александра Ивановича не стало.
Новые перспективы.
Более 75 лет своей жизни Александр Потапенко отдал любимому селекционному делу, в частности, окультуриванию амурской лозы. В чём же важность его работы?
«Сорта Vitis vinifera приспособлены в основном к некоторым типам субтропического климата, мягким типам континентального (где тёплое лето и мягкая зима). В этом ключе значительная часть России, Китая, США, Канады, почти вся Северная Европа едва ли могли полноценно самостоятельно развивать виноделие. Поэтому отсутствие аутентично “своего” виноделия, особенно в США и России, некоторыми воспринималось как болезненное упущение. Теперь же “исключённые” северные территории обрели шанс — Amurensis для них мог стать тем, чем для юга стала Vinifera», — объяснил нашей редакции сотрудник НИУ ВШЭ Данила Иванов.
Сегодня виноделы из России, Скандинавии, Германии, Китая и других стран, опираясь на сорта с амурскими генами, находят новые перспективы для развития виноделия. А это значит, что долгие и непростые годы селекционной работы Александра Потапенко прошли не зря.