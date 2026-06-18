Селекционер Потапенко вывел устойчивый к морозам виноград

«Ещё в детстве на отцовском винограднике в Ставрополье было множество сортов, я на­учился безошибочно каждый из них “узнавать в лицо”. У людей бывают схожие физиономии, но одинаковых — никогда! Так и у сортов. У каждого разные листья по размеру, форме, конфигурации разрезов и их количеству, особенностям поверхности лицевой и противоположной, числу оттенков, расстоянию междоузлий, строению усиков. А ведь ещё и гроздья десятка с лишним форм всевозможной окраски от чёрной до белой, не говорю уж о богатейшей гамме вкусовых качеств», — вспоминал Александр Иванович.