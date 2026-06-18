20 студентов нижегородских вузов получили дипломы выпускников проекта «Клуб международников»

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное закрытие второго сезона проекта «Клуб международников Нижегородской области» (12+), инициатором которого выступило региональное министерство международных и межрегиональных связей.
Дипломы об успешном завершении программы получили 20 студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, НГПУ им. К. Минина и выпускников проекта «Школа юного дипломата имени Ю. Е. Фокина». Документы будущим специалистам вручила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
«Проект был задуман как платформа для объединения активных и целеустремленных студентов, стремящихся развивать международные контакты региона. Наша цель — не только дать базовые знания, но и подготовить квалифицированные кадры, способные в будущем стать частью команды министерства. Трое выпускников предыдущего сезона уже успешно работают в нашем ведомстве, демонстрируя, что “Клуб международников” действительно открывает двери в профессиональную деятельность», — подчеркнула Ольга Гусева.
В этом году проект привлек еще большее международное внимание. Если в первом сезоне среди участников была одна студентка из Египта, то к новому потоку присоединились учащиеся из Бенина и Перу, что значительно расширило культурный и профессиональный обмен.
В рамках второго сезона «Клуба международников» было проведено порядка 20 занятий. Участники прослушали лекции ведущих экспертов в сфере международных отношений, посетили встречи с зарубежными партнерами Нижегородской области.
«Этот год был крайне насыщенным. Ребята смогли встретиться с генеральным консулом республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олегом Швецом, заместителем генерального консула Китайской народной республики в Казани Цао Лунцюанем, почетным консулом России, директором Русского дома в Тривандруме Ратишем Наиром. Отдельно хочется отметить, что наш участник Имору Ибрагима сам провел лекцию об особенностях дипломатического протокола в его родном Бенине. Многие ребята также стали волонтерами на конференции ЦИПР в этом году. Уверена, что полученные знания и навыки станут надежным фундаментом для дальнейшего развития наших выпускников в международной сфере», — добавила Ольга Гусева.
Справка.
«Клуб международников Нижегородской области» стартовал в 2024 году. Проект стал победителем в номинации «За вклад в развитие и популяризацию профессии» национальной премии в области протокола и этикета в рамках Саммита по протоколу-2025.