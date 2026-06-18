20 студентов нижегородских вузов получили дипломы выпускников проекта «Клуб международников»

«Этот год был крайне насыщенным. Ребята смогли встретиться с генеральным консулом республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олегом Швецом, заместителем генерального консула Китайской народной республики в Казани Цао Лунцюанем, почетным консулом России, директором Русского дома в Тривандруме Ратишем Наиром. Отдельно хочется отметить, что наш участник Имору Ибрагима сам провел лекцию об особенностях дипломатического протокола в его родном Бенине. Многие ребята также стали волонтерами на конференции ЦИПР в этом году. Уверена, что полученные знания и навыки станут надежным фундаментом для дальнейшего развития наших выпускников в международной сфере», — добавила Ольга Гусева.