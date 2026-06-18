Лукашенко сказал запретить выезд групп детей за рубеж без госнадзора

«Комсомолка» сообщала 17 июня, что автобус с детьми из Беларуси атакован ВСУ под Брянском. Также мы публиковали хронологию атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области, вот что было известно о том, сколько детей ехало, кто пострадавшие и погибшая женщина. А здесь мы рассказали, что известно на 18 июня о пострадавших детях и тренере из Беларуси при атаке под Брянском: ребенок на ИВЛ, состояние еще четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.