Лукашенко сказал запретить выезд групп детей за рубеж без госнадзора

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения, передает БелТА.
После атаки дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области белорусский лидер попросил граждан «посидеть дома».
— Я не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми: надо посидеть дома это время, — обратился президент.
Лукашенко сказал, что лучше заниматься футболом или иными мероприятиями в Беларуси — «более комфортно в тихой, спокойной стране». При этом он потребовал запретить выезд детей за границу.
— Надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения, — сказал белорусский президент.
«Комсомолка» сообщала 17 июня, что автобус с детьми из Беларуси атакован ВСУ под Брянском. Также мы публиковали хронологию атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области, вот что было известно о том, сколько детей ехало, кто пострадавшие и погибшая женщина. А здесь мы рассказали, что известно на 18 июня о пострадавших детях и тренере из Беларуси при атаке под Брянском: ребенок на ИВЛ, состояние еще четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко уже сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Глава республики назвал фашизмом атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском. А еще белорусский лидер сказал почему пострадавших при атаке дрона будут лечить в Беларуси.
Между тем МИД сообщил, что Беларусь вручила Украине ноту протеста из-за атаки БПЛА на автобус с детьми.