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Воронежский «Буран» заключил контракт с нападающим Егором Горюновым

Воспитанник столичных «Белых медведей» последние годы выступал за океаном.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский хоккейный клуб «Буран» официально объявил о заключении контракта с 22-летним форвардом Егором Горюновым. Воспитанник столичных «Белых медведей» последние годы выступал за океаном и теперь продолжит карьеру в России. Об этом сообщила пресс-служба «ураганных» 18 июня.

Наиболее значительный этап карьеры Горюнова прошел в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где он провел 247 матчей за «Викториавилль», «Бленвиль» и «Шарлоттаун», набрав 182 очка (97 голов + 85 передач). В текущем сезоне 2025/26 нападающий играл в ECHL за клуб «Труа Ривьер» из провинции Квебек, отыграв 67 встреч и отметившись 13 баллами за результативность (4 шайбы + 9 ассистов).

В «Буране» надеются, что североамериканский опыт и универсализм хоккеиста помогут команде в решении турнирных задач. Сам Горюнов уже приступил к тренировкам с новым коллективом.

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