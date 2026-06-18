Воронежский «Буран» заключил контракт с нападающим Егором Горюновым

Наиболее значительный этап карьеры Горюнова прошел в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где он провел 247 матчей за «Викториавилль», «Бленвиль» и «Шарлоттаун», набрав 182 очка (97 голов + 85 передач). В текущем сезоне 2025/26 нападающий играл в ECHL за клуб «Труа Ривьер» из провинции Квебек, отыграв 67 встреч и отметившись 13 баллами за результативность (4 шайбы + 9 ассистов).