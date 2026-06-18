Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полузащитник молодёжной сборной России Глеб Пополитов пополнил ФК «Пари НН»

Футболист стал первым новичком клуба в межсезонье.

Состав ФК «Пари НН» на правах аренды до конца сезона пополнил 18-летний хавбек Глеб Пополитов, который принадлежит ЦСКА.

Полузащитник является воспитанником СДЮСШОР № 15 города Воронежа. Глеб также выступал за «Строитель» из Каменск-Шахтинска Ростовской области и «Спартак-2» (Москва).

Сезон-2025/26 Пополитов начинал в «Чайке» из Песчанокопского. Позже молодой игрок подписал контракт со столичным ЦСКА, дебютировал в РПЛ и выходил в стартовом составе армейцев на матчи Кубка России.

В январе 2026 года Глеб вновь вернулся в «Чайку», где по итогам сезона в 20 играх забил 5 голов.