Курортный комплекс «Сосновая Роща» восстановил объекты в Ялте

По словам Сергея Аксёнова, в Крыму активно модернизируют и совершенствуют туристическую инфраструктуру Южного берега, бережно сохраняя при этом уникальность региона. «Хочу поблагодарить всех причастных — продолжает глава Крыма. — Получилось очень достойно… Органы власти республики заинтересованы в работе на территории Крыма системных инвесторов, приводящих уникальные места в достойный вид, делающих их комфортными для отдыха и проживания». Сергей Аксёнов также поблагодарил лично Александра Шамсутдинова за комплексный подход к реконструкции санатория.