Курортный комплекс «Сосновая Роща» восстановил объекты в Ялте

Канатная дорога «Сосновая Роща» и благоустроенный парк «Можжевеловая роща» торжественно открылись после обновления в поселке городского типа Гаспра. Проект по восстановлению воплотил курортный комплекс «Сосновая Роща». Теперь в посёлке есть комфортная среда для отдыха.
Сергей Аксёнов: «Получилось очень достойно».
На открытии обновлённых объектов побывали Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а также зампреды Совета министров Республики Альберт Куршутов и Игорь Михайличенко, министр Республики Крым Константин Михайлов, мэр Ялты Янина Павленко, председатель совета директоров компании «Полипласт» Александр Шамсутдинов, гендиректор курортного комплекса «Сосновая Роща» Кирилл Пирогов.
По словам Сергея Аксёнова, в Крыму активно модернизируют и совершенствуют туристическую инфраструктуру Южного берега, бережно сохраняя при этом уникальность региона. «Хочу поблагодарить всех причастных — продолжает глава Крыма. — Получилось очень достойно… Органы власти республики заинтересованы в работе на территории Крыма системных инвесторов, приводящих уникальные места в достойный вид, делающих их комфортными для отдыха и проживания». Сергей Аксёнов также поблагодарил лично Александра Шамсутдинова за комплексный подход к реконструкции санатория.
Меньше, чем за год транспортную линию привели в полное соответствие с действующими стандартами безопасности и эксплуатации, обновили оборудование. Парк, занимающий 1,7 гектара, благоустроен.
Александр Шамсутдинов: «Сделаем всё, чтобы отдых в Гаспре был комфортным».
Участники торжественного открытия обновлённых объектов побывали также на стройплощадке бывшего санатория «Марат» — сейчас он называется «Сосновая Роща 4*». Курортный комплекс переживает реконструкцию, на неё запланировано более 12 млрд рублей. Планируется, что после неё санаторий сможет разместить гостей более чем в 190 номерах.
«Любой проект обретает смысл, когда он служит людям в их повседневной жизни, — уверен Александр Шамсутдинов. — Именно это было нашей целью. Надеемся, восстановленные объекты принесут ощутимую пользу всем, кто приезжает сюда отдыхать или живёт здесь постоянно».
Канатной дороге, которая долгое время стояла, ремонт был остро необходим. Теперь подъёмник вновь соединяет посёлок с пляжем. Обновлённый парк превратился в отличное место для комфортных прогулок. Большое строительство на площадке бывшего санатория «Марат» уже кипит.
«Сделаем всё, чтобы отдых в Гаспре был комфортным», — резюмировал Александр Шамсутдинов.
Знаковые локации посёлка возвращаются к жизни благодаря обновлённой канатной дороге и парку «Можжевеловая роща». А новым шагом в развитии инфраструктуры для гостеприимства на Южном берегу Крыма должна стать масштабная реконструкция курортного комплекса на площадке бывшего санатория «Марат».