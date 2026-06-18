В Волгограде начнётся ремонт путей в туннелях СТ за 59 млн рублей

В документах отдельно прописано, что исполнителю придётся перекладывать пути без приостановки движения — в ночное время и «технологические окна». Для того чтобы строители успели в срок, в смете заложены стимулирующие надбавки для укладчиков линий. Повышающий коэффициент 3 установлен к зарплате рабочих и машинистов за сложную и интенсивную ночную работу.