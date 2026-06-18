В Волгограде начнётся ремонт путей в туннелях СТ за 59 млн рублей

В Волгограде компания-концессионер АО «ЭлектроТранспорт Плюс» объявила о подготовке к ремонту путей в туннелях скоростного трамвая. Организация ищет подрядчика, готового обновить участок в границах станций «пл. им. В. И. Ленина» и «ст. Комсомольская».
Согласно проектно-сметной документации, замене подлежит рельсошпальная решётка линий суммарной протяжённостью более 2 км. Здесь будут уложены 160 рельсов. Их стыковку специалисты выполнят методом сварки. Работы должны быть произведены в сжатые сроки — за четыре месяца.
В документах отдельно прописано, что исполнителю придётся перекладывать пути без приостановки движения — в ночное время и «технологические окна». Для того чтобы строители успели в срок, в смете заложены стимулирующие надбавки для укладчиков линий. Повышающий коэффициент 3 установлен к зарплате рабочих и машинистов за сложную и интенсивную ночную работу.
Отметим, обновление 2-километрового участка подземных путей обойдётся концессионеру в 59,5 млн рублей. Львиная доля средств пойдёт на закупку рельсов — 20,2 млн рублей, оплату труда рабочих — 15,4 млн рублей и сварку стыков — 10,7 млн рублей. Подрядчик будет отобран в начале июля. Сдача работ должна произойти до 30 ноября 2026 года.
Фото из архива ИА «Высота 102».