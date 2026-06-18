311 многодетным семьям пересчитали единое пособие

Отделение СФР по Ростовской области активно пересмотрело отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Поводом стали поправки в федеральный закон, которые вступили в силу 22 мая 2026 года. Теперь семьи, чей среднедушевой доход превышает установленную норму не более чем на 10%, сохраняют право на выплату ещё на один год.