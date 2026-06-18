Минстрой: правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля

С 1 июля в России изменятся правила семейной ипотеки. Об этом на форуме «Движение» заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, пишет ТАСС.
По его словам, обновлённая программа будет направлена на стимулирование рождаемости.
«С 1 июля правила семейной ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся», — сказал Стасишин.
В январе в Госдуме предложили «увязать» ставку по семейной ипотеке с количеством детей. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что независимо от количества детей семьи в настоящий момент получают льготную ипотеку под 6%, и «в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет». По этой причине предлагается «увязать процентные ставки» с количеством детей, рожденных в семье.
«Если родился первый ребенок, 10% — такая цифра обсуждается. При рождении второго ребенка — 6%, третьего — 4%», — сказал председатель комитета Госдумы. Кроме того, он отметил, что проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки.