Минстрой: правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля

«С 1 июля правила семейной ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся», — сказал Стасишин.