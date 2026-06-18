пересчитали единое пособие

Отделение СФР по Ростовской области активно пересмотрело отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Поводом стали поправки в федеральный закон, которые вступили в силу 22 мая 2026 года. Теперь семьи, чей среднедушевой доход превышает установленную норму не более чем на 10%, сохраняют право на выплату ещё на один год.
Как рассказала управляющая Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина, с 22 мая ведомство уже произвело перерасчёт для 311 многодетных семей. Пособие назначат с месяца подачи первоначального заявления: если первый отказ пришёл в апреле, выплату начислят задним числом с апреля 2026 года.
Многодетным семьям, подпадающим под льготное условие, выплату установят в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Ростовской области в 2026 году его величина составляет 17 269 рублей. Соответственно, пособие на каждого ребёнка будет равняться 8 634,5 рубля.
Отмечается, что воспользоваться правом на продление пособия при небольшом превышении дохода можно только один раз. Лично обращаться в ведомство не нужно. Перерасчёт будет произведён автоматически, а уведомления о новом решении придут жителям Дона в личные кабинеты на портале «Госуслуги».
Добавим, единое пособие могут получать семьи, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума (из расчёта на человека в регионе проживания). В Ростовской области в 2026 году этот показатель составляет 17 тыс. 803 рубля. При назначении проводится комплексная оценка нуждаемости семьи.
С начала 2026 года для возникновения права на единое пособие доход трудоспособных членов семьи должен быть не менее восьми МРОТ за расчётный период (12 месяцев). В этом году, пояснили нашей редакции в ведомстве, сумма равна 216 тыс. 744 рублям.