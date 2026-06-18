Липецкая «Энергия» отказалась от дивидендов в пользу помощи СВО на 250 млн

Предприятие было основано в 1941 году. По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» было зарегистрировано в Ельце Липецкой области в октябре 1992 года. Основной вид деятельности — производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей. Уставный капитал — 125 тыс. руб. По собственным данным, ПАО «Энергия» имеет более 120 заказчиков ВП ГОЗ, освоило выпуск около 1 тыс. единиц продукции 21 электрохимической системы. По данным на второй квартал 2022 года, 25,5% компании принадлежит Галине Архипенко, 22,99% — Владимиру Серикову, 20% — Юлии (Владимировне) Сериковой, 13,91% — Владимиру Архипенко, 8,91% — Ирине (Владимировне) Архипенко. Более актуальные данные не раскрываются. Генеральный директор — Андрей Низкоус. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 22,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб.