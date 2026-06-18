Ростов возглавил региональный рейтинг по количеству некачественных продуктов

В ходе проверки качества продукции чаще всего не соответствовали нормам образцы молока и молочных изделий (69 из 144 проб). Рыба также не соответствовала стандартам (20 из 144 проб), как и птица, яйца и продукты их переработки (10 из 144 проб). Были обнаружены шесть образцов некачественного мяса.