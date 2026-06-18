Дзержинскую школу № 25 отремонтируют к ее 150-летнему юбилею

Параллельно действует лагерь дневного пребывания, который посещают 50 человек. Программа насыщенная. Для детей организуют познавательные викторины, беседы о безопасности. Они играют в настольные игры, участвуют в музыкальных конкурсах и квестах. Традиционно накануне Дня памяти и скорби воспитанники лагеря наводят порядок у Обелиска Славы в п. Бабино. Смена подходит к концу. На вопрос, хотят ли ребятишки вернуться сюда снова, отвечают, что хотят и с огромным удовольствием. Это лучшая оценка труда наших педагогов", — рассказал в своих соцсетях Михаил Клинков.