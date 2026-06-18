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Дзержинскую школу № 25 отремонтируют к ее 150-летнему юбилею

Михаил Клинков обсудил с руководством школы ремонт и благоустройство территории.

Источник: Нижегородская правда

Глава Дзержинска Михаил Клинков посетил старейшее образовательное учреждение города — школу № 25, которой в этом году исполняется 150 лет. Мэр города вместе с директором департамента образования Ольгой Палеевой и директором школы Ольгой Лебедевой обсудили планы по ремонту здания школы и благоустройству территории к юбилею.

"Запланированы следующие работы: строительство новой парковки рядом со школой; работы по освещению школьной территории и дороги к спортивной площадке; снос старых сараев, пришедших в аварийное состояние; капитальный ремонт коридора первого этажа с заменой дверей, покраской стен и укладкой нового пола; ремонт раздевалок. В перспективе — строительство универсального актового зала и модернизация котельной. Школа должна стать современной и комфортной.

А сегодня, несмотря на летние каникулы, в школе кипит жизнь. Здесь организованы подростковая трудовая бригада и лагерь дневного пребывания «Радуга». В трудовой бригаде работают 10 человек. Они убирают территорию, ухаживают за цветами, готовят забор к покраске и помогают приводить в порядок библиотеку, сортируя книги. Для ребят это и заработок первых денег, и предмет гордости за проделанную в школе работу.

Параллельно действует лагерь дневного пребывания, который посещают 50 человек. Программа насыщенная. Для детей организуют познавательные викторины, беседы о безопасности. Они играют в настольные игры, участвуют в музыкальных конкурсах и квестах. Традиционно накануне Дня памяти и скорби воспитанники лагеря наводят порядок у Обелиска Славы в п. Бабино. Смена подходит к концу. На вопрос, хотят ли ребятишки вернуться сюда снова, отвечают, что хотят и с огромным удовольствием. Это лучшая оценка труда наших педагогов", — рассказал в своих соцсетях Михаил Клинков.