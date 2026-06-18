В Нижнем перестало работать приложение для отслеживания общественного транспорта

Популярное у нижегородцев приложение «Нижегородская область. Транспорт» внезапно прекратило работу. Сервис, позволявший отслеживать автобусы в реальном времени и оплачивать проезд по QR-коду, исчез из магазинов приложений. Это вызвало тревогу у пассажиров, особенно на фоне предстоящей отмены наличной оплаты с 1 июля, сообщает Pravda-nn.ru.
На днях пользователи обнаружили, что на карте приложения пропали все маршруты, а оплатить проезд стало невозможно. Официальных объявлений о закрытии сервиса не было. Позже в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) пояснили, что разработчик — компания «Датапакс» — в одностороннем порядке прекратил поддержку приложения. Причины не называются. При этом в ЦРТС отметили, что правительство области не инициировало разработку и не тратило на нее бюджетные средства, а сотрудничество с разработчиком велось на безвозмездной основе.
Особенно остро ситуацию восприняли в преддверии 1 июля, когда в общественном транспорте Нижнего Новгорода отменят наличную оплату. Приложение было одним из удобных способов безналичного расчета: пассажиру достаточно было отсканировать QR-код в салоне, не пробираясь к валидатору. Кроме того, сервис входил в «белые списки» и позволял отслеживать транспорт даже без интернета — функция, особенно ценная для туристов и жителей на остановках без «умных» табло.
В ЦРТС посоветовали пользоваться вместо закрытого приложения сервисами «Яндекс Карты и Навигатор», а также порталом АСИП на сайте учреждения для отслеживания транспорта в реальном времени. Для оплаты проезда рекомендовали обращаться в кол-центр по телефону 422−28−25.
Однако у многих нижегородцев возникли сложности: «Яндекс» без интернета не работает, а сайт АСИП, по отзывам пользователей, не загружался даже при подключении к Wi-Fi. В ЦРТС заверили, что вопросы повышения удобства использования общественного транспорта постоянно прорабатываются, рассматриваются возможности запуска новых цифровых сервисов и сотрудничество с действующими проектами.