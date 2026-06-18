В Нижнем перестало работать приложение для отслеживания общественного транспорта

На днях пользователи обнаружили, что на карте приложения пропали все маршруты, а оплатить проезд стало невозможно. Официальных объявлений о закрытии сервиса не было. Позже в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) пояснили, что разработчик — компания «Датапакс» — в одностороннем порядке прекратил поддержку приложения. Причины не называются. При этом в ЦРТС отметили, что правительство области не инициировало разработку и не тратило на нее бюджетные средства, а сотрудничество с разработчиком велось на безвозмездной основе.