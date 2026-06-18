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Приговор вынесли политтехнологу Халуге в Нижнем Новгороде

В сферу ответственности Халуги входила организация предвыборной кампании в Дзержинске.

Суд вынес приговор нижегородскому политтехнологу Михаилу Халуге и Марии Килиной, занимавшей пост исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Информацию об этом сообищил в МАХ-канале «ВОВК».

Задержание фигурантов состоялось в июне 2025 года: изначально их подозревали в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершённом по предварительному сговору. В сферу ответственности Халуги входила организация предвыборной кампании в Дзержинске.

На этапе следствия обоих подозреваемых заключили под стражу. В марте политтехнолога перевели под домашний арест, а квалификацию дела изменили — теперь речь шла о мошенничестве.

Как сообщил Вовк, Михаил Халуга получил 3,5 года лишения свободы условно и обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Марии Килиной назначили 4,5 года условно и штраф 600 тысс. рублей.

Ранее нижегородского политтехнолога Михаила Халугу выпустили из СИЗО.

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