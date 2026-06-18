189 мест для участников СВО и их семей выделены в Мининском университете

189 бюджетных мест в Мининском университете выделены для участников СВО и их семей. Еще 103 места предусмотрены по особой квоте для ветеранов боевых действий, инвалидов и детей-сирот.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил важность создания особых условий для поступления ветеранов. По его словам, действующий механизм позволяет героям не терять время и быстрее переходить от восстановления к профессиональному росту, а система образования гибко реагирует на их запросы, адаптируя учебные программы и обеспечивая индивидуальный подход к подготовке.
Обучение дает ветеранам СВО возможность получить профессию, напрямую связанную с воспитанием подрастающего поколения и патриотическим просвещением молодежи. В рамках программы «Приоритет 2030» для студентов разработаны дополнительные квалификации, которые позволяют вести кружки начальной военной подготовки, организовывать спортивные секции и тематические мероприятия.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз готов предложить комплексную поддержку таким студентам. Для них предусмотрены индивидуальные графики обучения, дистанционный формат, приоритетное право на академический отпуск и сохранение места в общежитии.
«Наш опыт показывает, что сила воли превращает любые ограничения в новые возможности», — подчеркнул ректор и привел пример Максима Голубева — участника СВО, который сегодня возглавляет Фонд «Патриотический центр “Русская победа” и работает социальным координатором фонда “Защитники Отечества”. Также Виктор Сдобняков отметил выпускника университета Александра Минова, психолога по образованию и ветерана боевых действий, который в настоящее время занимается подготовкой специалистов для работы с вернувшимися военнослужащими.
Напомним, в 2026 году на все формы обучения в нижегородском педагогическом университете смогут бесплатно поступить 1 356 абитуриентов.