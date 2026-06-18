189 мест для участников СВО и их семей выделены в Мининском университете

«Наш опыт показывает, что сила воли превращает любые ограничения в новые возможности», — подчеркнул ректор и привел пример Максима Голубева — участника СВО, который сегодня возглавляет Фонд «Патриотический центр “Русская победа” и работает социальным координатором фонда “Защитники Отечества”. Также Виктор Сдобняков отметил выпускника университета Александра Минова, психолога по образованию и ветерана боевых действий, который в настоящее время занимается подготовкой специалистов для работы с вернувшимися военнослужащими.