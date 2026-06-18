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Опубликованы фото из нижегородского аэропорта, принявшего 28 рейсов из Москвы

Сейчас аэропорт им. Чкалова работает в штатном режиме.

Опубликованы фотографии из Международного аэропорта Нижнего Новгорода, принявшего 28 рейсов из Москвы. Как видно по снимкам, среди них есть и зарубежные рейсы.

Сейчас аэропорт им. Чкалова работает в штатном режиме. Рейсы из регулярного расписания отправляются по графику. Актуальную информацию о рейсах можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

Сегодня, 18 июня, в 02:25 международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ночью в регионе также действовал режим «Беспилотная опасность». Два рейса были отменены и еще три задержаны.

Напомним, Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке БПЛА сегодня ночью, 18 июня. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве было сбито около 180 вражеских беспилотников.

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