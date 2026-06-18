В Тюмени пройдет фестиваль молодежного предпринимательства «Дело молодых»

Гостей ждут кинопоказы о реальных предпринимателях, а после каждого фильма будет проходить обсуждение с основателями тюменских компаний. Кроме того, на фестивале пройдет неформальное общение на крыше, где участники смогут представить свои идеи, обменяться контактами и найти потенциальных партнеров.