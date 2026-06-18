В Тюмени пройдет фестиваль молодежного предпринимательства «Дело молодых»

Фестиваль молодежного предпринимательства «Дело молодых» пройдет 28 июня в Тюмени, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие организуют при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Фестиваль станет площадкой для молодых предпринимателей, стартаперов, фрилансеров и самозанятых в возрасте от 18 до 35 лет. Участники смогут познакомиться с успешными практиками развития бизнеса в Тюменской области, обсудить перспективы собственных проектов и найти новые возможности для сотрудничества.
Гостей ждут кинопоказы о реальных предпринимателях, а после каждого фильма будет проходить обсуждение с основателями тюменских компаний. Кроме того, на фестивале пройдет неформальное общение на крыше, где участники смогут представить свои идеи, обменяться контактами и найти потенциальных партнеров.
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.