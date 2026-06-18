Волгоградские силовики задержали казанских студентов с килограммами мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из отдела МВД России «Фроловский» и инспекторами отдельного спецбатальона ДПС Госавтоинспекции предотвратили поставку в регион крупной партии наркотиков. Двоих 22-летних студентов на автомобиле Ceed удалось задержать на 826-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» во Фроловском районе.