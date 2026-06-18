Энергетики рассказали застройщикам о правилах установки приборов учета

Компания «ТНС энерго Воронеж» провела ежегодную практическую конференцию для представителей строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие объединило застройщиков, проектные и управляющие организации, которые участвуют в процессе приемки многоквартирных домов (МКД) в эксплуатацию.
Ключевой темой обсуждения стало исполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ, регулирующего взаимодействие гарантирующих поставщиков и застройщиков. Представители «ТНС энерго Воронеж» детально разъяснили правовые аспекты и технические требования, предъявляемые к интеллектуальным системам учета электроэнергии, которые устанавливаются застройщиками в новых МКД.
Особый интерес участников вызвала секция в формате «круглого стола», где специалисты ПАО «ТНС энерго Воронеж» дали развернутые ответы на актуальные вопросы. В конференции приняли участие 32 компании.
«Мы стремимся к тому, чтобы при вводе дома у застройщика не было споров с гарантирующим поставщиком, а жильцы получили доступ к базовым функциям “умного” учёта электроэнергии. Также обсудили требования закона к этим системам и их преимущества для потребителей», — прокомментировал итоги встречи Илья Степанов, заместитель генерального директора по реализации и техническому обеспечению энергосбытовой деятельности «ТНС энерго Воронеж».
Компания «ТНС энерго Воронеж» намерена продолжать ежегодные конференции с застройщиками, проектными организациями и управляющими компаниями, чтобы совместно обсуждать изменения в законодательстве и внедрять технические инновации.
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