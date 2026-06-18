Энергетики рассказали застройщикам о правилах установки приборов учета

«Мы стремимся к тому, чтобы при вводе дома у застройщика не было споров с гарантирующим поставщиком, а жильцы получили доступ к базовым функциям “умного” учёта электроэнергии. Также обсудили требования закона к этим системам и их преимущества для потребителей», — прокомментировал итоги встречи Илья Степанов, заместитель генерального директора по реализации и техническому обеспечению энергосбытовой деятельности «ТНС энерго Воронеж».