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В лаборатории больницы в Сургуте установили новое медоборудование

Оно расширит возможности диагностики онкогематологических и аутоиммунных заболеваний.

Источник: Национальные проекты России

Новое оборудование для диагностики онкогематологических и аутоимунных заболеваний установили в лаборатории Сургутской окружной клинической больницы. Оснащение медицинских организаций современной техникой соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Лабораторию оснастили новым проточным цитометром DxFlex. Аппарат будут использовать для исследования клеток крови: он помогает отличить здоровые клетки от опухолевых и определить, сколько таких клеток есть в организме.

Кроме того, оборудование позволит проводить новые виды анализов. Например, врачи смогут искать минимальную остаточную болезнь — это когда после лечения в костном мозге остаются единичные опухолевые клетки, которые сложно обнаружить обычными методами. Также цитометр поможет подробнее изучать состояние иммунитета. Такие исследования особенно важны для часто болеющих детей и людей с хроническими заболеваниями.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.