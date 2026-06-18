Нижегородец Денис Венгрыжановский остался в ХК «Сочи»

Кулебачанин Венгрыжановский выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо» (покинул клуб три года назад) и за омский «Авангард». Цвета хоккейного клуба «Сочи» защищал в сезонах 2024/25 и 2025/26, среднее время воспитанника «Торпедо» на площадке составляло около 14 с половиной минут. В шести чемпионатах Континентальной хоккейной лиги на счету Дениса 191 матч и 52 очка (27 + 25).